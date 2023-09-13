Саратовским следователям показали фильм "Тася"

Сеанс

В рамках проекта по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, реализуемого зампредом Комитета по делам ветеранов, депутатом Саратовской областной Думы, ветераном боевых действий Вячеславом Калининым в Саратовской области, в 2023 году проводятся ежемесячно закрытые премьерные показы короткометражного художественного остросюжетного фильма "Тася" для военнослужащих силовых структур и сотрудников правоохранительных органов региона.

На днях такой показ прошел для действующих сотрудников и ветеранов Следственного управления Следственного Комитета России по Саратовской области.

"Фильм не оставил равнодушным никого из зрителей! Благодарим команду создателей фильма за правильный сюжет и важные послания, заложенные в кинокартине", - отметил представитель ведомства полковник Евгений Матвеев.

"Тася" - фильм для неравнодушного, думающего зрителя. Уверены, что те смыслы, которые мы попытались донести до каждого, кто посмотрел фильм, помогут многим ответить на важные вопросы о необходимости сохранения исторической памяти, уважения старшего поколения, воспитания молодежи", - подчеркнул Вячеслав Калинин.