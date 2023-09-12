Синдром «собаки на сене»

Было ли в мыслях «благотворителя», который в свое время «намеревался» построить на землях музея Федина, применение здания под нужды культуры?

Сегодня появились саратовские паблики о решении компании «Сарград» снести скандально известный дом по адресу: улица Октябрьская, дом 7. Ситуация сюрреалистичная и логике не поддающаяся. Построенный к 2016-му под картинную галерею на земле, принадлежащей музею Федина, но в том же году «перепрофилированный» под здание «многофункционального значения» объект, в свое время вызвал вопрос о правомерности действий застройщика. В 2021 году сотрудники музея и областного правительства потребовали через суд снести строение и вернуть им участок.

Последовали многочисленные судебные разбирательства, и весной этого года Верховный суд России постановил снести как незаконную постройку двухэтажный дом, в котором владелец разместил ресторан вместо галереи или детской школы искусств.

После этого культурная общественность вступилась за дом. В частности, мнение коллег озвучил ректор Саратовской государственной консерватории Александр Занорин. По его мнению, здание на улице Октябрьской не нужно сносить. Оно, по словам руководителя СГК, должно приносить пользу людям, тем более что вписывается в архитектурный облик исторического центра Саратова.

Подчеркнем: на этом настаивал и владелец строения. Но индивидуальный предприниматель оказался, мягко говоря, непоследовательным человеком. Когда после судебного вердикта снос здания был неизбежен, его хозяин акцентировал внимание саратовцев на том, что в скором времени они лишатся возможности радовать глаз зданием, которое якобы отличается архитектурным превосходством. Когда же деятели культуры, согласившись с мнением застройщика, отстояли дом, владелец повел себя как собака на сене – решил сравнять его с землей. Руководство «Сарграда» обратилось к жителям областного центра в сентиментальном ключе, призывая сделать на память фотоснимок на фоне дома 7 по Октябрьской и преподнеся свое стремление о сносе объекта как попытку подчиниться якобы соответствующему решению региональной власти. Закрадывается вопрос: а было ли в мыслях «благотворителя», который в свое время «намеревался» построить на землях музея Федина, применение здания под нужды культуры? Судя по сегодняшнему заявлению, нет. Вот такая высокая кухня!