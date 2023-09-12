Жители Саратова жалуются на засилье маргиналов в районе СХИ.

В преддверии прямого эфира с Романом Бусаргиным, социальные сети главы района все больше пополняются обращениями саратовцев, в числе которых жалобы на «выползающих граждан».

- В 1-м Пугачевском микрорайоне поселение бомжей между Воскресенским кладбищем и частным сектором. Помогите центру города выйти из трущобного состояния! – негодует жительница Саратова в телеграмм-канале губернатора.

Горожанка также уточняет, что чаще всего пьяниц замечают на улице Навашина, между зданием подстанции скорой помощи № 4 и ТК «Русь».

Напомним, что прямой эфир планируется на 17.00 14 сентября, в четверг, на платформе социальной сети «Вконтакте».