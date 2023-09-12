Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

С нового года в Саратовской области вырастет прожиточный минимум. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает министерство труда и социальной защиты Саратовской области.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в области составит в среднем 12 813 рублей, для детей – 13 079 рублей, для пенсионеров – 11 019 рублей, для трудоспособного населения – 13 966 рублей. В целом годовое повышение составит 6,1%, что отождествляется с среднероссийским ростом прожиточного минимума.

Важно, что величина прожиточного минимума учитывается при назначении ряда пособий, в том числе единого универсального пособия, которое назначается семьям с детьми с 1 января этого года. Размер единого пособия на ребенка составляет 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума.

— Таким образом, размер пособия в нашем регионе в следующем году составит 6 539,5 рубля, 9 809,25 рубля или 13 079 рубля соответственно, – уточняют в министерстве. Напомним, что на текущий момент прожиточный минимум в Саратовской области составит в среднем на душу населения 12 075 рублей, для трудоспособного населения – 13 162 рубля, для детей – 12 576 рублей, для пенсионеров – 10 385 рублей.