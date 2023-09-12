Ирина Чинаева. Фото: Минобразования Саратовской области.

В Саратове более тысячи школьников будут обучаться по новым программам. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, на заседании комитета Саратовской областной Думы по образованию.

Чиновники рассмотрели возможность введения профессионального минимума в образовательных организациях региона.

- С 1 сентября в школах началась реализация единой модели профориентации - профориентационного минимума для учеников 6-11-х классов. Оператором определен областной институт развития образования. Планируется охватить 115 тыс. чел, - сообщает Ирина Чинаева, заместитель министра образования.

По словам Чинаевой, отдельное внимание уделяется профильным предпрофессиональным классам, в частности: медицинским, агро-, ФосАгро-, Роснефть-, атом- и энергоклассам. Предполагается, что за 2023-2024 учебный год по этой программе будут обучены 1,2 тыс. школьников.