В Саратовской психиатрической больнице новый главврач

Дмитрий Хижняк. Фото с сайта правительства Саратовской области

Сегодня, 12 сентября, главным врачом Саратовской областной клинической психиатрической больницы Святой Софии стал Дмитрий Хижняк. Об этом информирует министерство здравоохранения региона.

Приказ о назначении на должность был подписан министром здравоохранения Олегом Костиным. В прошлом Дмитрий Григорьевич возглавлял Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, до этого обязанности главврача «Святой Софии» исполнял врач-психиатр Кирилл Аредаков.