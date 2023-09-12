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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:59

В Саратовской психиатрической больнице новый главврач

На пост главного врача Саратовской областной психиатрической больницы назначен Дмитрий Хижняк
Источник:kp.ru
Дмитрий Хижняк. Фото с сайта правительства Саратовской области

Дмитрий Хижняк. Фото с сайта правительства Саратовской области

Сегодня, 12 сентября, главным врачом Саратовской областной клинической психиатрической больницы Святой Софии стал Дмитрий Хижняк. Об этом информирует министерство здравоохранения региона.

Приказ о назначении на должность был подписан министром здравоохранения Олегом Костиным. В прошлом Дмитрий Григорьевич возглавлял Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, до этого обязанности главврача «Святой Софии» исполнял врач-психиатр Кирилл Аредаков.