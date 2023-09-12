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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:37

Депутат Вячеслав Калинин призвал коллег-парламентариев к подписке на «районки»

Источник:kp.ru
"Хорошая практика - когда депутаты подписываются на районные СМИ сами и подписывают ветеранов, волонтеров, пенсионеров. Призываю коллег поддержать эту правильную акцию"

"Хорошая практика - когда депутаты подписываются на районные СМИ сами и подписывают ветеранов, волонтеров, пенсионеров. Призываю коллег поддержать эту правильную акцию"

Депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - За правду") Вячеслав Калинин, в ходе встречи с избирателями в районах области, оформил годовую подписку на себя и подписал 10 ветеранов Ртищевского района на одну из местнх газет.

"Районная пресса нуждается в особой поддержке. Большую работу в этом направлении проводим на площадке Саратовской областной Думы и в рамках комитетов. В общении с коллективом газеты принял наказы, отфиксировали с журналистами проблемные вопросы. Обсудим их в ближайшее время с коллегами в облдуме" - отметил Калинин.

"Хорошая практика - когда депутаты подписываются на районные СМИ сами и подписывают ветеранов, волонтеров, пенсионеров. Призываю коллег поддержать эту правильную акцию", - подчеркнул депутат.