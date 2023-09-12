ПривЖД добилась компенсации ущерба после ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области

Фото: ПривЖД

Приволжская железная дорога добилась возмещения ущерба, полученного в результате ДТП на железнодорожном переезде, расположенном на 1081 км перегона Алтата – Новоросляевский в Саратовской области. Оно произошло 17 сентября 2021 года в результате столкновения автомобиля «Chevrolet Niva» с грузовым поездом.

Виновником происшествия был признан погибший водитель автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. Сумма причиненного ПривЖД ущерба в размере 84,4 тыс. рублей была взыскана со страховой компании в претензионном порядке.

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Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.