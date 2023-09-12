Энгельсский экопункт «Вторматик»: рубеж в 100 тонн вторсырья пройден

Фото: Ситиматик

Энгельсский пункт приема вторсырья «Вторматик» компании «Ситиматик» с начала своей работы принял от жителей Энгельса 100 тонн вторсырья. В свою очередь его посетители заработали на сдаче различных видов ВМР более 600 тыс. рублей.

«Вторматик» в Энгельсе работает с конца декабря 2021 года. За это время экопункт посетители более 10 тыс. горожан, которые осознают важность раздельного сбора твердых коммунальных отходов и их дальнейшей переработки. И если в начале работы «Вторматик» принимал лишь 9 фракций вторсырья, то в настоящее время их насчитывается 13, среди которых различные виды пластика, макулатура, стекло, текстиль и пр.

Работа экопункта не ограничивается лишь приемом вторсырья. В нем проводятся различные мастер-классы, лекции, интерактивные экскурсии по мусоросортировочным комплексам, а также занятия по внедрению принципов раздельного сбора в повседневную жизнь. На мероприятиях в экопункте уже побывали ученики многих школ Энгельса и других общеобразовательных учреждений.

Отметим, сейчас для посетителей «Вторматика» проходит поощрительная акция: каждый, кто сдаст вторсырье на сумму не менее 50 рублей, получит ценный подарок от Саратовского филиала АО «Ситиматик». Предложение будет действовать до полного исчерпания запаса призов.

Пункт приёма вторсырья «Вторматик» находится в Энгельсе, на ул. Красноярская, 2. С перечнем принимаемых видов перерабатываемых отходов, правилами их приема и стоимостью можно ознакомиться в самом пункте, в официальном сообществе (https://vk.com/vtormatik) или на сайте https://vtormatik.ru/sar.