В Сватовский район поступит гуманитарная помощь от Вячеслава Калинина

Парламентарий пообещал через месяц отправить очередную гуманитарную помощь в Сватовский район

Депутат Саратовской областной Думы (фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), ветеран боевых действий Вячеслав Калинин организовал доставку гуманитарной помощи в Сватовский район - подшефный Саратовской области.

В общей сложности передано более 100 полных комплектов для школьников начальной школы (современные портфели, новые учебники, комплекты тетрадей, канцелярские принадлежности и др.), свыше 100 пар детской обуви для детей разных возрастов, более 500 книг на русском языке для библиотек района, детское питание, продукты питания в ассортименте, предметы гигиены и бытовой химии для малоимущих жителей района.

Со словами благодарности за оказанную помощь в адрес депутатского корпуса Саратовской облдумы и лично Вячеслава Калинина обратилась глава Сватовского района Лариса Русанова.

"Помогать - важно. Через месяц отправим очередную гуманитарную помощь в Сватовский район", - отметил Вячеслав Калинин.