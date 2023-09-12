Фото: Архив КП

Саратовские власти передумали закупать автобусы. Информация об отмене аукциона появилась вчера, 11 сентября, на сайте Госзакупок.

О планах на приобретение транспорта информация появилась 7 сентября. Министерство транспорта и дорожного хозяйства запрашивало 75 новых автобусов разной вместимости.

Кроме того, по условиям договора состояние транспорта должно было быть новым. Итоги аукциона планировали подвести 29 сентября. Победителю обещали 890 миллионов рублей. Однако, аукцион отменили, причина такого решения неизвестна.

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