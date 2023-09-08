Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 9:26

Правительство Саратова закупит 75 новых автобусов

На покупку новых автобусов Саратовская область потратит 890 миллионов
Источник:kp.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует приобрести новый транспорт.

7 сентября на сайте госзакупок стартовал электронный аукцион с запросом на 75 новых автобусов разной вместительности. Кроме того, по условиям договора транспорт должен быть обязательно новым, до этого не эксплуатированным и без повреждений. Объявленная цена – 890 млн. рублей.

Предположительно, из общего количества транспорта только 20% будут способны перевозить от 40 до 50 человек. Вместимость остальных - от 20 до 30 мест.

Напомним: за день до этого на прямой линии Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, объявил, что закупленные автобусы будут использованы для создания собственного государственного транспортного предприятия. Оно займется перевозками по межмуниципальным маршрутам, а также будет выходить на конкурсы по Саратову.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.