Правительство Саратова закупит 75 новых автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства планирует приобрести новый транспорт.
7 сентября на сайте госзакупок стартовал электронный аукцион с запросом на 75 новых автобусов разной вместительности. Кроме того, по условиям договора транспорт должен быть обязательно новым, до этого не эксплуатированным и без повреждений. Объявленная цена – 890 млн. рублей.
Предположительно, из общего количества транспорта только 20% будут способны перевозить от 40 до 50 человек. Вместимость остальных - от 20 до 30 мест.
Напомним: за день до этого на прямой линии Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, объявил, что закупленные автобусы будут использованы для создания собственного государственного транспортного предприятия. Оно займется перевозками по межмуниципальным маршрутам, а также будет выходить на конкурсы по Саратову.
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