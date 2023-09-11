Студент ПИУ РАНХиГС стал лауреатом премии «Успех»

Фото: РАНХиГС

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное вручение молодёжной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех». Всего премии были удостоены 25 человек из 144 претендентов. В число обладателей премии вошёл студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Никита Мохан.

Премия учреждена для поощрения талантливых молодых ребят, проживающих в Саратове, достигших высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

В этом году в конкурсную комиссию было подано 144 заявки от конкурсантов в 11 номинациях. Лучшие соискатели премии были определены по результатам портфолио с самыми яркими проектами, творческими и спортивными успехами, научными открытиями.

Никита Мохан стал обладателем премии и диплома в номинации «За особые достижения в общественной жизни города в области межкультурного сотрудничества».

«Премия "Успех" — это действительно самое ожидаемое ежегодное мероприятие среди молодёжи города Саратов. Участие в таком конкурсе позволяет проявить себя и построить взлётную полосу для своей карьерной траектории и будущего, получить признательность за свою деятельность», – поделился впечатлениями Никита.