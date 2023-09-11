Лаборатория Россельхознадзора исследовала качество пшеницы нового урожая

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По данным регионального министерства сельского хозяйства на территории Саратовской области с начала уборочной кампании 2023 года собрано 4885,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Часть урожая прошла проверку по показателям качества в Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам исследований более 600 проб зерно пшеницы мягкой отнесено к 3, 4 и 5 классу.

Для 3 класса пшеницы установлены следующие характеристики: содержание клейковины - от 23,0 до 30,0%, качество клейковины − I - II группа ИДК, показатель натуры - от 730 до 850 г/л, стекловидность - не более 45%, число падения - от 150 до 400 с.

К 4 классу относится зерно с содержанием клейковины от 18,0% до 22,0% и качеством клейковины, соответствующим I - II группам ИДК, с показателем натуры от 710 до 800г/л, со стекловидностью от 15 до 35%, числом падения от 80 до 380 с.