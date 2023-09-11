Лаборатория Россельхознадзора проверила качество более 23 тыс. тонн семян

Фото: СарМВЛ

За 8 месяцев текущего года в испытательную лабораторию Саратовского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило для проведения исследований на посевные качества 2 805 проб (23,7 тыс. тонн) семян. Из них 2 459 проб отобрано по заявкам от различных хозяйств и организаций области, 346 проб доставлено Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в рамках исполнения государственного задания.

От общего количества поступивших проб доля семян импортных сортов и гибридов составляет 59%. Все они протравлены различными протравителями.

За указанный период специалисты лаборатории провели 8 334 исследования для определения посевных качеств семян, в том числе 972 − на содержание ГМО.

В результате проведенных исследований в 211 случаях значения показателей не соответствовали требованиям ГОСТов на посевные качества семян; наличие генно-модифицированных организмов в ввезенных семенах не обнаружено.

По всем выявленным несоответствиям информация направлена заявителям для принятия необходимых мер по замене данных партий, а также, в случае необходимости, по дополнительной очистке семян.

На проверенные партии выдано 1 738 протоколов испытаний и 1 439 сертификатов соответствия в системе добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт».