Профессор кафедры «История и политология» СГТУ им. Ю.А. Гагарина Татьяна Митрохина высказалась о выборах в депутаты органов МСУ

Фото: Татьяна Митрохина

"В сентябре 2023 года в 33-х районах Саратовской области проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Более 3 тысяч кандидатов выдвинули 7 политический партий. Принимают участие и самовыдвиженцы. Все это свидетельствует в пользу достаточно высокого уровня конкурентности избирательного процесса. Значительный интерес к выборам в муниципальные органы власти проявили не только политические партии, но и жители Саратовской области, которые участвуют как в качестве избирателей, так и в качестве общественных наблюдателей. Общественной палатой области на избирательные участки направлены более 3 тысяч общественных наблюдателей. В первый день голосования явка избирателей в районах области превысила 17%. По итогам второго дня в выборах приняло участие более 30% избирателей. Для выборов муниципального уровня это достаточно высокий показатель, тем более, что в третий день голосования активность избирателей не снижается. В ходе муниципальной избирательной кампании обращает на себя внимание не только хорошая подготовка и организация избирательного процесса на всех его этапах, но и, во-первых, значительный интерес граждан и политических партий к выборам, соответствующий критериям демократических политических процессов. Во-вторых, нельзя не отметить существенно выросший интерес граждан как к институту общественного наблюдения, так и непосредственному участию граждан в осуществлении наблюдения за процессом голосования на избирательных участках. В-третьих – высокий уровень участия жителей области в голосовании. Выше отмеченные особенности избирательного процесса в местные органы власти на территории Саратовской области свидетельствуют об открытости, прозрачности и конкурентности голосования, что, в свою очередь, является надежным критерием высокого доверия избирателей к муниципальному уровню власти".