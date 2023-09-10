Члены Общественной палаты Саратовской области посетили избирательные участки Энгельса

Члены Общественной палаты Саратовской области, члены мобильной группы Регионального общественного штаба по общественному контролю и наблюдению на выборах (Штаб) Владимир Ташпеков и Антон Синицын посетили ряд избирательных участков, расположенных в городе Энгельсе.

На одном из них - УИК № 1611 представители Штаба пообщались с Юлией Осипенко, председателем правления «Молодежь Поволжья», общественным наблюдателем от Общественной палаты Саратовской области. Юлия отметила, что голосование проходит без нарушений, люди с хорошим настроением идут на избирательный участок.

Член Штаба Владимир Ташпеков подчеркнул возросшее доверие к деятельности общественных наблюдателей со стороны как самих избирателей, так и политических партий и кандидатов:

«Это говорит о высокой подготовке данной категории наблюдателей, которую они проходят на соответствующих обучающих семинарах, организованных Общественной палатой Саратовской области. Чувствуется заинтересованность наблюдателей в обеспечении законности и прозрачности избирательных процедур, проводимых на конкретных участках».