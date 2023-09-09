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НовостиОбщество9 сентября 2023 17:25

Гонка на мотоциклах в Саратове

В Саратове прошло соревнование в рамках празднования Дня города
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия Саратова

Фото: Мэрия Саратова

Сегодня, 9 сентября, на Набережной космонавтов прошла экстрим – эндуро гонка на мотоциклах.

- Участникам соревнований необходимо было преодолевать полосу препятствий за короткий промежуток времени. На пути гонщиков находились преграды в виде деревянных бревен и шин для грузовых автомобилей, пригорки и трамплины, подъемы и бетонные блоки, - делится администрация Саратова в своем телеграмм–канале.

К тому же, в перерывах между заездами саратовцы могли пообщаться с гонщиками, сделать фотографии на их мотоциклах, а также приобрести памятные сувениры.

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