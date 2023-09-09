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НовостиОбщество9 сентября 2023 17:22

Подарки для молодоженов в честь Дня города Саратова

Конкурсы от ЗАГСа для новоиспеченных пар в Саратове
Источник:kp.ru
Фото: Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области

Фото: Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области

Сегодня, в честь празднования Дня города молодые пары, регистрирующие брак, получили сувениры – пряники и карточки с вопросами о родном городе. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

За правильные ответы в специальном праздничном конкурсе гости и молодожены были награждены сладкими медалями.

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