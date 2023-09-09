Фото: Мэрия Саратова
Саратовцы приняли участие в марафоне «Умный город», преодолев более 15 километров на велосипедах, ввиду празднования Дня города и II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом». Об этом сообщает администрация Саратова в своем телеграмм-канале.
От проспекта 50 лет Октября велосипедисты доехали до Театральной площади, минуя Сенной рынок, стадион «Спартак» по улице Астраханской и всю улицу Горького.
- Спортивная программа завершилась церемонией награждения за креативные костюмы и необычное оформление транспортных средств, - делится подробностями мэрия Саратова.
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