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НовостиОбщество9 сентября 2023 13:29

Завтра в Саратове перекроют улицы

В связи с ремонтными работами в Саратове заблокируют движение на двух перекрестках
Источник:kp.ru

10 сентября по причине проведения ремонтных работ с 0.01 до 02.00 будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц им. Разина и Рабочая. Об информирует мэрия Саратова.

С 00.01 до 04.00 также вводится временное ограничение движения транспортных средств на перекрестке улиц Гвардейской и Маяковской.

-Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие строительство, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, - заключает администрация.

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