В Правительстве и во всех районах Саратовской области прошел прием граждан

Фото: Правительство Саратовской области

По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина сегодня, 9 сентября, прошел внеочередной личный прием граждан. Его проводили заместители Председателя Правительства области, руководители министерств и ведомств Правительства области, а также главы муниципальных районов области. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций области

На личный прием в Правительство области обратились более 50 человек. Среди основных вопросов, волновавших людей – вопросы благоустройства, работы коммунальных служб, а также образования и социальной поддержки.

Семь граждан обратились к руководителям областных ведомств из-за некачественной работы управляющих организаций. Их приняли начальник Государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев и заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин. Жители сообщили, что ненадлежащим образом содержатся общее имущество и кровля многоквартирных жилых домов, в одном из домов требуется ремонт электропроводки. В отношении управляющих компаний «Штурман» и «Квартал», на деятельность которых поступили нарекания, запланированы проверки.

В министерстве образования в ходе личного приема приняли семь жителей региона. Их обращения касались вопросов организации учебного процесса для детей и детей-инвалидов, а также ремонтных работ в образовательных учреждениях.

- Отрадно, что жители нашего региона неравнодушны к современным проблемам образования, ими вносятся предложения по совершенствованию системы, - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр образования области Михаил Орлов.

На прием к министру труда и социальной защиты области Денису Давыдову пришла молодая мама из Энгельса, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Она поинтересовалась возможностью пройти профессиональное обучение. Министр рассказал ей о бесплатном обучении по национальному проекту «Демография», а специалист центра занятости помог зарегистрироваться на портале «Работа России» и подобрать подходящую программу.

Приемы граждан провели все руководители министерств и ведомств Правительства области.

К главам муниципалитетов на личный прием сегодня обратились более 240 человек. Совместно с профильными специалистами органов местного самоуправления главами рассмотрено 261 обращение. Вопросы касались самых разных сфер: от покоса травы до капитального ремонта школ. Большинство вопросов, адресованных главам, - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта многоквартирных домов, а также содержания контейнерных площадок. Отмечается, что на прием стали все чаще приходить не только с жалобами, но и с конкретными и вполне конструктивными предложениями.

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