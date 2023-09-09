В Саратовской области явка на выборы составила 17,4%

Вчера, 8 сентября на выборах в Саратовской области официально проголосовало 17,4%. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
Голосование продлится еще 2 дня, сегодня, 9 сентября и завтра, 10 сентября. Избирательные участки будут доступны для посещения с 8.00 до 20.00.
Напомним, что жителям региона предстоит избрать 185 депутатов в органы местного самоуправления, один из которых - представитель Саратовской гордумы.
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