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НовостиОбщество9 сентября 2023 12:04

В Саратовской области явка на выборы составила 17,4%

В Саратовской области продолжаются выборы 185 депутатов
Источник:kp.ru

Вчера, 8 сентября на выборах в Саратовской области официально проголосовало 17,4%. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Голосование продлится еще 2 дня, сегодня, 9 сентября и завтра, 10 сентября. Избирательные участки будут доступны для посещения с 8.00 до 20.00.

Напомним, что жителям региона предстоит избрать 185 депутатов в органы местного самоуправления, один из которых - представитель Саратовской гордумы.

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