Под Саратовом скончался неосмотрительный курильщик

Фото: архив КП

Сегодня, 9 сентября ранним утром, в 5.05, поступил сигнал возгорании частного дома на улице Рабочая, село Воскресенка Энгельсского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сгорело 94 кв. м. площади, включая сарай и дом. При пожаре погиб 64-летний мужчина, а его 86-летняя мать была госпитализирована в результате отравления продуктами горения.

Вероятной причиной бедствия стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.

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