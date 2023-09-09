Под Саратовом скончался неосмотрительный курильщик

Фото: архив КП
Сегодня, 9 сентября ранним утром, в 5.05, поступил сигнал возгорании частного дома на улице Рабочая, село Воскресенка Энгельсского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сгорело 94 кв. м. площади, включая сарай и дом. При пожаре погиб 64-летний мужчина, а его 86-летняя мать была госпитализирована в результате отравления продуктами горения.
Вероятной причиной бедствия стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.
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