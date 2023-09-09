Под Саратовом трагически погиб младшеклассник

Фото: архив КП
Сегодня, 9 сентября, на улице Советская в Перелюбе несчастный случай унес жизнь ребенка. Об этом информирует портал «ЧП Саратов».
Маленький мальчик упал в колодец возле детского сада и утонул. Тело погибшего достали и передали следственно-оперативной группе.
Как выяснилось, малышу было всего 8 лет. Через 3 дня у него должен был быть день рождения.
- Сейчас на месте работает следственная группа. Мы выясняем, кому принадлежал колодец. Семья погибшего благополучная, полная. Это большая трагедия для нас всех, - комментирует Николай Савельев, глава Перелюбского района.
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