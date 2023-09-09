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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:59

Под Саратовом трагически погиб младшеклассник

В Перелюбе 8-летний мальчик упал в открытый люк с водой и захлебнулся
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 9 сентября, на улице Советская в Перелюбе несчастный случай унес жизнь ребенка. Об этом информирует портал «ЧП Саратов».

Маленький мальчик упал в колодец возле детского сада и утонул. Тело погибшего достали и передали следственно-оперативной группе.

Как выяснилось, малышу было всего 8 лет. Через 3 дня у него должен был быть день рождения.

- Сейчас на месте работает следственная группа. Мы выясняем, кому принадлежал колодец. Семья погибшего благополучная, полная. Это большая трагедия для нас всех, - комментирует Николай Савельев, глава Перелюбского района.

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