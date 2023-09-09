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НовостиОбщество9 сентября 2023 10:56

Жители Саратова стали гостями фестиваля «Укек»

Саратовцы могут окунуться в жизнь старого города и примерить кольчугу
Источник:kp.ru
Фото: Дина Иванова

Фото: Дина Иванова

В поселке Увек города Саратова начал работу фестиваль археологии и реконструкции "Укек".

Программа включает выступления этно-фолк коллективов, конные выступления , пешие поединки, тематические экскурсии и квесты.

На мероприятии работают различные культурные и развлекательные площадки. Гости могут пострелять из лука, примерить кольчугу, принять участие в хороводных танцах, приобрести сладости и многое другое.

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