Жители Саратова стали гостями фестиваля «Укек»

Фото: Дина Иванова
В поселке Увек города Саратова начал работу фестиваль археологии и реконструкции "Укек".
Программа включает выступления этно-фолк коллективов, конные выступления , пешие поединки, тематические экскурсии и квесты.
На мероприятии работают различные культурные и развлекательные площадки. Гости могут пострелять из лука, примерить кольчугу, принять участие в хороводных танцах, приобрести сладости и многое другое.
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