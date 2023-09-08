Новый районный прокурор в Саратовской области

Сегодня, 8 сентября, на пост прокурора Питерского района в Саратове назначили младшего советника юстиции Станислава Романова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

До этого Станислав Валентинович с октября 2021 года возглавлял должность заместителя прокурора Новоузенского района.

«Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся прокурором области», – отметили в ведомстве.

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