Роспотребнадзор Саратовской области следит за качеством «утренних фильтров»

Фото: Архив КП

В городах Саратовской области, с целью предотвращения распространения энтеровирусных заболеваний, проводятся проверки в 856 детских садах и 419 школах. Об это рассказывает региональное управление Роспотребнадзора.

«В ходе проведения мониторинга установлено, что в каждой организации проводятся: термометрия воспитанников, обучающихся и сотрудников бесконтактными термометрами с занесением результатов в журнал, осмотр слизистых и кожных покровов, опрос родителей о состоянии здоровья детей, — сообщает Федеральная служба. Однако в 5 детских садах и 1 школе все-таки обнаружили девиации в проведении «утренних фильтров».

Экспертами были даны определенные рекомендации, которые впоследствии были выполнены, а нарушения устранены.

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