Панков выразил уверенность в востребованности Детского городка в Липках Саратова

"Ремонт и реконструкция – это временно, а сами Липки – навсегда. Это достояние нашего города"

В саратовском парке Липки началось строительство современного детского городка. Решение его установить приняла группа компаний «Кронверк». Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал, как идут работы.

«Старая площадка была уже небезопасной. И сегодня уже совсем другие требования к отдыху детей. На новой площадке будет интересно и малышам, и детям постарше. Для каждого возраста оборудуется отдельная зона.

Работы идут именно сейчас, когда еще достаточно тепло, а детей в парке меньше – начался учебный год. Демонтированы старые игровые элементы. На территории снимают асфальт. Здесь будет современное, травмобезопасное покрытие. Чтобы обеспечить качество, его нужно успеть сделать до дождей и холодов. И не забывать про водоотведение. Подрядчик признал, что придется уложиться в короткие сроки.

Жители и краеведы говорят и о том, что исторические особенности парка необходимо сохранить. В том числе, декоративное ограждение у площадки. Надо подумать, как это лучше сделать. Ремонт и реконструкция – это временно, а сами Липки – навсегда. Это достояние нашего города», - подчеркнул Николай Панков.