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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:18

В СГЮА продолжается деловая программа игр «Умный город. Живи спортом»

Источник:kp.ru
Фото: СГЮА

Фото: СГЮА

В Саратове продолжаются II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом», одной из центральных площадок проведения деловой программы которых в этом году стала Саратовская государственная юридическая академия.

На протяжении двух дней участники программы обсуждают вопросы, связанные с обеспечением безопасности общественных территорий, развитием и комплексным применением беспилотных летательных аппаратов, готовностью регионов и муниципальных образований к внедрению технологий искусственного интеллекта, включением государственных информационных систем в национальную систему пространственных данных, и многие другие.

В ходе обсуждений была отмечена актуальная необходимость опережающего правового прогнозирования и регулирования этих сфер. Учитывая значимость тематик площадок, а также большой опыт работы Института правотворчества и правового прогнозирования СГЮА, академия предложила помощь в проработке процессов внедрения обсуждаемых технологий с точки зрения их перспективного правового регулирования.