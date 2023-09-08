В Саратове на улице Слонова демонтируют трамвайные пути

Фото: фото из телеграмм-канала «На улицах Саратова»

На прошлой неделе на улице Полиграфической было уложено 100 метров трамвайной линии, и вот уже 7 сентября начали ликвидировать старое дорожное полотно на участке рядом с театром драмы по улице Слонова. Прежние пути пока не тронуты.

В административном центре также ремонтируют еще 4 маршрута: № 3, 6, 8, 9, на которых обновят модели транспорта и 67 километров путей.

Полное завершение проекта планируется на 2025 год.

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