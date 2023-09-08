Саратов и Энгельс соединят с помощью новых электробусов

На сегодняшнем совещании, посвященном проблеме с общественным транспортном, Алексей Петаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, заявил о том, что по маршруту 109 троллейбуса (Саратов – Энгельс), пустят новые электробусы.

- Мы недавно пустили на маршруте №109 два троллейбуса повышенной комфортности с кондиционерами. Пассажирам понравилось нововведение. Мы планируем ввести их на маршрут на постоянной основе, - уточняет Петаев. Их будет примерно пять, шестой добавят чуть позже.

Министр также анонсировал закупку новых автобусов с большой вместимостью. Они будут направлены на самые проблемные участки.

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