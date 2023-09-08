Евгений Ковалев помог супруге участника СВО пройти медицинское обследование

Парламентарий организовал прохождение полной диагностики организма, по результатам которой медицинские специалисты дадут свое заключение и рекомендации по лечению и профилактике выявленных патологических процессов

Во время приема граждан к депутату областной Думы Евгению Ковалеву обратилась супруга участника спецоперации, проживающая в Октябрьском районе Саратова, с просьбой о помощи в прохождении медицинского обследования. Она рассказала, что имеет проблемы со здоровьем и хотела бы разобраться в причинах их возникновения.

Парламентарий организовал прохождение полной диагностики организма, по результатам которой медицинские специалисты дадут свое заключение и рекомендации по лечению и профилактике выявленных патологических процессов.

«Сегодня наши солдаты защищают интересы Родины. Мы всегда готовы оказать им и их семьям поддержку и помощь в любых вопросах, связанных со здоровьем и благополучием.

Каждый из них получает индивидуальное сопровождение. В случае необходимости подключаемся к организации реабилитации и санаторно-курортного лечения», - сообщил Ковалев.