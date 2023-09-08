В Энгельсском краеведческом музее прошел «Музейный день»

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Сегодня в рамках большой культурно-познавательной программы «Музейный день», организованной Энгельсским краеведческим музеем к началу нового учебного года для учащихся образовательных учреждений Энгельсского муниципального района, состоялись тематические экскурсии по выставкам и разделам экспозиции музея. Учащиеся МОУ «СОШ №33» имени П.А. Столыпина (9 «В» класс) стали участниками военно-патриотической образовательной программы и посетили экскурсию «На переломе эпох. Специальная военная операция», где представлены материалы о наших земляках-участниках боевых действий, погибших при выполнении военного долга. Дети с большим интересом слушали рассказ о подвигах героев СВО, внимательно рассматривали их фотографии, документы, образцы военной формы. Особое внимание посетителей вызвали элементы военной экипировки военнослужащих войск РФ, доставленных из зоны СВО, а также продукция, изготовленная неравнодушными руками участниками волонтерских движений. Данная экскурсия была организована Энгельсским краеведческим музеем совместно с Общественной организацией «Совет женщин ЭМР» в рамках военно-патриотического проекта «Историческая память».