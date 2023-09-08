Под Саратовом мужчина продавал мясо бобра

Фото: Архив КП

Гражданина из Ровенского района задержали по причине продажи мяса бобра, убитого в недопустимое время для охоты, информирует комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

5 сентября, вечером, сотрудник комитета по Ровенскому району заметил в социальных сетях объявление о продаже мяса бобра. Связавшись с продавцом по указанному номеру, он договорился о сделке купли-продажи.

На встречу инспектор пришел с участковым. Мужчина, принеся мясо в пакете, сразу оговорил, что оно свежее: добыто неделю назад, в конце августа. В то время как, охота на бобров в Саратовской области разрешена только с 1 октября.

В результате, на нарушителя завели дело по ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ (охота с нарушением установленных сроков). Продавцу грозит от 1 года до 2 лет запрета на охоту и возмещение нанесенного ущерба в размере от 18 до 30 тысяч рублей.

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