Пасмурная погода спасает Саратовскую область от неминуемых заморозков

Фото: Архив КП

В связи с вторжением арктического воздуха на территорию области, в эти дни произойдет понижение температуры.

Сегодня, при 15 , по ощущениям 10-11 , ожидаются небольшие и умеренные осадки в течение всего дня. Примерно такая же ситуация ожидается и выходные.

- В предстоящие дни мы по-прежнему будем находиться во власти холодного воздуха, «мешке холода» образно говоря. Так выглядит этот «провалившийся» холод на картах погоды, - комментирует синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Но также она отмечает, что в подобной погоде есть и «позитивные моменты»: дожди хорошо скажутся на увлажнении земли при проведении посева озимых культур. К тому же, влага снизит пожарную опасность и поможет сохранить более высокую температуру воздуха.

- Воздушная масса, которая поступила в область, очень холодная. Если бы наблюдалась ясная погода, то заморозки были бы просто неминуемы, - заключает Цветайло.

Возврат тепла прогнозируется уже на следующей неделе до умеренных температур в диапазоне +18…+23 градуса, +20…+25 градусов.

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