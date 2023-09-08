Эксперт ПИУ РАНХиГС об увеличении доли БРИКС в мировом ВВП

Доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировом ВВП после вступления в организацию Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии с января 2024 года увеличится до 30% против 26% в настоящее время. Об этом говорится в отчете исследовательского отдела Государственного банка Индии (SBI).

Совокупная доля шести новых членов БРИКС в мировом экономическом производстве сейчас составляет 4%, при этом национальный ВВП Саудовской Аравии достигает 4%, Аргентины, ОАЭ и Египта - по 2% у каждой их этих стран, Ирана - 1%. ВВП Эфиопии практически не окажет влияние на рост доли БРИКС+ в мировом ВВП.

По данным банка, вклад Китая в общий ВВП БРИКС достигает 70%, Индии - 13%, России - 8%, Бразилии - 7%, ЮАР - 2%, что в совокупности составляет долю БРИКС в 26% в мировом ВВП.

Присоединение к БРИКС шести новых государств окажет наибольшее воздействие на долю этой организации в мировом производстве нефти. По расчетам, она увеличится до 40% с 18% в настоящее время. Это внесет значительные изменения в мировую платежную систему и в формирование мировых цен на нефть, подчеркнул Госбанк Индии.

Увеличение численности государств – членов БРИКС также приведет к росту их доли в мировой торговле товарами с 20% до 25%, в торговле услугами - до 15% с нынешних 12%. Доля БРИКС в мировых валютных резервах возрастет на 600 базисных пунктов, до 45%. В 2024 году на долю государств БРИКС+ будет приходиться 46% населения Земли.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой, доцент Валерий Кузин отмечает: «Последние события, вне всякого сомнения, демонстрируют значительные успехи в развитии блока БРИКС. Как известно, в августе на саммите организации в Йоханнесбурге было принято решение о вступлении в БРИКС новых членов – Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.

Примечательно то, что интерес к вступлению в БРИКС проявили более двух десятков государств, но принято было только шесть. Если говорить о сухой статистике, то численность населения государств БРИКС теперь приблизится к половине населения Земли, при этом совокупная доля новых членов БРИКС в мировом производстве всего лишь около 4%. Совершенно очевидно, что были приняты слабые, развивающиеся экономики. Достаточно указать на то, что вклад Китая в общий ВВП БРИКС достигает 70%, Индии - 13%, России - 8%, Бразилии - 7%, ЮАР - 2%, что в совокупности составляет долю БРИКС в 26% в мировом ВВП.

Представляется, что интрига с постепенным и явно избирательным расширением объединения совершенно не случайна. Включение в альянс Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана, при наличии в нём России, означает объединение, консолидацию важнейших производителей энергоресурсов. Их доля в общемировой добыче чёрного золота составляет, по различным оценкам, от 40 до 80%, что оказывает значительное влияние на формирование мировых цен на нефть. А наличие в блоке крупнейших потребителей развивающегося мира – Китая и Индии замыкает производственную цепочку, позволяет вести расчёты внутри объединения национальными валютами и, в перспективе, ставить вопрос о создании собственной валюты. Это обстоятельство делает БРИКС независимым от давления Запада и представляет его важным субъектом мировой политики, разрушая представления об однополярном мире.

Примечательно и то, что последний саммит не развивал и не конкретизировал ни экономических, ни политических целей объединения. Оно сейчас представляется довольно сложным, включив государства с разными религиозными, политическими и экономическими установками. Возможен риск внутренних конфликтов, при том, что влияние основателей БРИКС будет размываться. Причём, это будет происходить одновременно с ростом доминирующей роли Китая в мировом производстве и, соответственно, ещё большем увеличении его политического веса в БРИКС, что тоже представляет определённую угрозу для провозглашённых идей равенства в союзе. Очевидно, нужно время для проявления и понимания ключевых тенденций в развитии альянса.

Сегодня несомненно одно – БРИКС доказал свою состоятельность. Создав новые стандарты международного сотрудничества, основанные на равенстве его членов, он показал свою привлекательность. Присоединение новых стран и расширение географии БРИКС отражают изменения в геополитической реальности, в значительной степени меняют баланс сил в мировой геополитике».