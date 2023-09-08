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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:37

Сотрудник «ЭнергосбыТ Плюс» занесен на доску почета Заводского района

Источник:kp.ru
Фото: Т Плюс

Фото: Т Плюс

Сотрудник Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» за профессионализм и многолетнюю работу занесен на доску почета «Лучшие люди Заводского района» г. Саратова.

В честь празднования дня района состоялось торжественное мероприятие с вручением сертификатов заслуженным жителям. Среди них руководитель участка Теплоинспекции Саратова Андрей Гаврилов, который работает в теплоэнергетике более двух десятков лет. Под его руководством осуществляется контроль работы свыше 1700 тепловых узлов клиентов, подключенных к тепловым сетям ПАО «Т Плюс», проверка режима в 949 многоквартирных домах и 116 объектах социальной сферы района.

«Очень значимое событие! Андрей Юрьевич не раз доказывал свои компетентность, профессионализм и клиентоориентированность. Много слов благодарностей в его адрес поступает от руководителей управляющих организаций Заводского района, от сотрудников Саратовского филиала и коллег из тепловых сетей. За период своей трудовой деятельности, Андрей Юрьевич, неоднократно отмечен благодарностями и почетными грамотами, в том числе и от руководителей городского хозяйства. Мои искренние поздравления!», - отмечает заместитель директора по техническим вопросам Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Конорева.