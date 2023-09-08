В рамках II Всероссийских Игр Умных Городов стартовала акция «Напиши письмо солдату»

Каждое письмо будет доставлено в места дислокации саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598
Акция «Напиши письмо солдату» проходит во время работы спортивно- деловых мероприятий II Всероссийских Игр Умных Городов.
На Набережной Космонавтов около стендов Сбор Народного Фронта Умный город участники, гости и жители города пишут в адрес бойцов добрые слова, искренние мысли, личные эмоции.
Каждое письмо будет доставлено в места дислокации саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598, ведь ребята на передке очень ждут наших писем со словами поддержки
Напоминаем, что в дни проведения Игр Объявлен Сбор Народного Фронта Умный Город для саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598
Для сбора средств открыт отдельный счет!
Каждый из участников, гостей спортивно-деловых мероприятий и жителей города может внести свою посильную лепту отсканировав QR-cod который вы видите на фотографиях в один клик.
Ребята на передовой очень ждут:
-КВАДРОКОПТЕРЫ
-ТЕПЛОВИЗОРЫ
-СРЕДСТВА СВЯЗИ
-БРОНЕЖИЛЕТЫ, ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ
-ГЕНЕРАТОРЫ
-КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ АПТЕЧКИ
-МЯГКИЕ НОСИЛКИ
-СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
-РЮКЗАКИ
-СРЕДСТВА ОБОГРЕВА
-КОМПЛЕКТЫ ВЕЩЕЙ
-МАСКИРОВОЧНЫЕ СЕТИ