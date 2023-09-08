В рамках II Всероссийских Игр Умных Городов стартовала акция «Напиши письмо солдату»

Каждое письмо будет доставлено в места дислокации саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598

Акция «Напиши письмо солдату» проходит во время работы спортивно- деловых мероприятий II Всероссийских Игр Умных Городов.

На Набережной Космонавтов около стендов Сбор Народного Фронта Умный город участники, гости и жители города пишут в адрес бойцов добрые слова, искренние мысли, личные эмоции.

Каждое письмо будет доставлено в места дислокации саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598, ведь ребята на передке очень ждут наших писем со словами поддержки

Напоминаем, что в дни проведения Игр Объявлен Сбор Народного Фронта Умный Город для саратовских бойцов 1199мсп, в/ч 29598

Для сбора средств открыт отдельный счет!

Каждый из участников, гостей спортивно-деловых мероприятий и жителей города может внести свою посильную лепту отсканировав QR-cod который вы видите на фотографиях в один клик.

Ребята на передовой очень ждут:

-КВАДРОКОПТЕРЫ

-ТЕПЛОВИЗОРЫ

-СРЕДСТВА СВЯЗИ

-БРОНЕЖИЛЕТЫ, ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ

-ГЕНЕРАТОРЫ

-КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ АПТЕЧКИ

-МЯГКИЕ НОСИЛКИ

-СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

-РЮКЗАКИ

-СРЕДСТВА ОБОГРЕВА

-КОМПЛЕКТЫ ВЕЩЕЙ

-МАСКИРОВОЧНЫЕ СЕТИ