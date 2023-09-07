«ЭнергосбыТ Плюс»: почти 65 тысяч клиентов получают электронную квитанцию

«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте второго этапа акции «Офис в кармане» в Саратове, Балакове и Энгельсе. Его победители получат от энергокомпании до 1000 рублей для оплаты отопления и горячего водоснабжения.

Для участия в акции нужно просто оформить подписку на электронную квитанцию до 30 сентября и не иметь просроченной задолженности за тепло и горячую воду на дату подведения итогов. На лицевые счета сотни счастливчиков, которых случайным образом выберут из числа всех участников мероприятия, «ЭнергосбыТ Плюс» зачислит призовые суммы. 30 клиентов получат по 1000 рублей, 70 – по 500 рублей.

Электронная квитанция – это оперативно, удобно и надежно. Она приходит раньше своего бумажного аналога, предоставляет клиенту больше времени для совершения оплаты. Кроме того, цифровая платежка защищена от человеческого фактора: никогда не потеряется при доставке и не попадет в руки любопытных соседей. В ящике электронной почты она может храниться бессрочно.

Кроме того, выбор в пользу электронной квитанции – это вклад в защиту окружающей среды. При полном переходе на такие версии платежных документов клиенты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» смогут сберечь около 550 деревьев в год!

Напомним, что по итогам первого этапа акции «Офис в кармане», который завершился летом, 100 клиентов компании уже получили на свои лицевые счета денежные суммы от 500 до 1000 рублей. Присоединиться к ним может каждый желающий. Всего же в настоящее время почти 65 тысяч клиентов в Саратове, Балакове и Энгельсе получают документы о начисленных платежах за теплоресурсы на электронную почту. Ежемесячно к онлайн-квитанции подключаются порядка 2 тысяч жителей.

Подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» (https://saratov.esplus.ru/promo/aktsiya-ofis-v-karmanesr/) по телефону контакт центра 8 (800) 700-10-32, у специалистов офисов обслуживания клиентов.