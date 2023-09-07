Лаборатория Россельхознадзора выявила карантинный объект в партиях пшеницы

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Специалисты в области карантина растений Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" 6 сентября при проведении фитосанитарной карантинной экспертизы пшеницы продовольственной выявили и идентифицировали карантинный объект горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.) в следующих партиях:

Количество семян сорняка в зараженной продукции составило от 1 до 2 штук на кг.

Срочные отчеты о положительных результатах гербологической экспертизы направлены в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.