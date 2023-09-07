На улице Радищева завершены технологические работы

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» завершил реконструкцию теплосети на ул. Радищева. Всего заменили 810 м изношенных трубопроводов диаметром 530 мм и проложили 405 м новых конструкций строительного канала. В период ремонта жители получали горячую воду по временной схеме.

Часть теплосети проходит под проезжей частью, поэтому работы велись поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пешеходов и автолюбителей.

Энергетики проложили более 400 м теплосети от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Советская, а после перешли на дворовую территорию – именно там проходит остальная часть теплотрассы.

Здесь в условиях ограниченного пространства для разворота крупногабаритной техники энергетики проложили еще свыше 370 м новых труб.

Из-за высокой степени изношенности старых сетей фактически пришлось заново монтировать систему теплоснабжения и горячего водоснабжения на Радищева. Новые трубы имеют современную изоляцию из пенополиуретана и систему оперативно-дистанционного контроля, которая позволяет точно определить место появления дефекта и приступить к его устранению.

Срок службы обновленных коммуникаций составит более 30 лет.

Сейчас на объекте частично произведена обратная засыпка канала песком и щебнем, участок готовят к асфальтировке. В ближайшие время будет проведено благоустройство территории.