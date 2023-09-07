В Саратовской области началось проектирование 30 межпоселковых газопроводов

Фото: ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"

Специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» приступили к проектно-изыскательским работам по строительству 30 межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Новобурасском, Перелюбском, Ровенском, Татищевском, Турковском, Хвалынском, Энгельсском районах и муниципальном образовании «Город Саратов».

Протяжённость газопроводов составит 148,7 км. Строительство объектов создаст условия для газификации 766 домовладений.

Работы ведутся в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Саратовской области на 2021-2025 гг.