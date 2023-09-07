Саратовским студентам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

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В рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам» работники Приволжской магистрали провели лекцию для студентов первого и второго курса Саратовского областного химико-технологического техникума. В мероприятии приняли участие 120 человек.

Железнодорожники рассказали ребятам о том, что на объектах Приволжской магистрали категорически запрещается залезать на крыши вагонов и цистерн, делать «селфи» на фоне поездов, приближаться к контактной сети. Также учащимся напомнили, что переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Кроме того, студентов предостерегли от использования мобильных телефонов и наушников при переходе через железную дорогу, так как это может привести к трагическим последствиям. В завершение мероприятия все присутствующие посмотрели видеоролик, приняли участие в тематической викторине и получили профилактические памятки.

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Саратовский областной химико-технологический техникум находится в Заводском районе города Саратова. Здесь расположено 5 пешеходных переходов на остановочных пунктах Комсомольский, Зуборезный, 860 км, а также станциях Саратов-3 и Примыкание. Ежедневно через них железную дорогу пересекают тысячи студентов и школьников.

Призываем родителей и педагогов регулярно напоминать детям и подросткам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи стальной магистрали.