Студенты ПИУ РАНХиГС — обладатели стипендий Президента и Правительства Российской Федерации

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Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стали обладателями стипендий Президента и Правительства Российской Федерации за выдающиеся успехи в учебной, научной и творческой деятельностях.

Никита Мохан, обучающийся четвёртого курса направления подготовки «Экономика», стал лауреатом стипендии Президента Российской Федерации на 2023/24 учебный год.

«Когда я узнал результаты конкурса на соискание стипендии Президента РФ, моему счастью не было предела. Признаюсь честно, данная форма поощрения — моя мечта с первого курса. Именно тогда я поставил цель за время обучения сделать всё возможное и невозможное, чтобы добиться такого значимого результата.

Хочу дать небольшой совет студентам. Необходимо верить в себя, свои идеи, проекты и не бояться воплощать их в жизнь, тогда точно придёт успех! Ведь если ты веришь в свою мечту, она непременно станет реальностью», – поделился впечатлениями Никита.

Студенту четвёртого курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Егору Москалеву посчастливилось стать обладателем стипендии Правительства Российской Федерации на 2023/24 учебный год.

Егор рассказал о значимости достигнутого результата: «Мне очень приятно быть одним из тех, чью деятельность оценили на таком высоком уровне. Это подтверждает, что выбранный мной путь профессионального развития правильный, но останавливаться на этом точно не нужно. Думаю, что статус стипендиата позволит мне открыть новые горизонты для развития».