Более 1,6 тысяч школьников отдохнули в детских оздоровительных лагерях Приволжской железной дороги

Фото: ПривЖД

Минувшим летом в детских оздоровительных лагерях Приволжской магистрали отдохнули более 1,6 тыс. детей из Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей.

В рамках детской оздоровительной кампании в ДОЛ «Юный железнодорожник» (Астраханская область), им. Зои Космодемьянской и им. Лизы Чайкиной (Саратовская область) проводились традиционная Спартакиада детей работников ОАО «РЖД» и фестиваль «Выше, быстрее сильнее». Программы «Железное здоровье» и «Железнодорожная игротека» были направлены на формирование здоровых привычек у ребят, развитие их творческих способностей, повышение уровня цифровой грамотности, обучение личной безопасности.

Отдельное внимание в период летнего отдыха было уделено теме профориентации.

Сотрудники ПривЖД посетили лагеря, рассказали ребятам о деятельности компании ОАО «РЖД», о железнодорожных профессиях и возможностях получения профильного образования.

Кроме того, отдыхающим традиционно рассказали о правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Напомним, отправить ребенка в лагерь может любой желающий.

Фото: ПривЖД