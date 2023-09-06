На улицах Саратова установят новые дорожные знаки

На недавнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, было принято решение об установке дорожных знаков, регулирующих движение автотранспорта, по ряду адресов, установке и демонтаже искусственных дорожных неровностей, так называемых «лежачих полицейских», переносе остановки.

Конкретно уделили внимание участкам дорог, на которых неоднократно происходили аварии и участкам, ведущим к образовательным учреждениям.

Итак, в рамках принятых решений был установлен светофор по улице Тархова, 29. Установка светофоров также одобрена на пересечении с Посадского двух улиц - Пугачева и Чапаева.

В дальнейшем планируется: перенос остановки «Дворец Пионеров» к дому по пр. Строителей, 28, монтирование «лежачих полицейских» на повороте с Большой Садовой на Тракторную и в 1-ом Амурском проспекте.

Разметки для пешеходных переходов появятся на перекрестках:

- Заулошнова и Белоглинская;

- Мельничная и Лесная;

- 1-й проезд Энергетиков и Ново-Крекингская;

- Набережная и Чернышевская;

- Вишневая и Тверская;

- Песчано-Уметская и 1-й Ивановский проезд.

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