Всеволод Хаценко: "Драгоценное наследие Саратовской области мы собираем по крупицам"

Фото: Телеграм-канал Всеволод Хаценко

Благотворительный фонд «Хранители» продолжает работу над созданием серии музыкальных видео-клипов, посвященных объектам историко-культурного наследия Саратовского региона.

Напомним, что пилотной работой, в рамках проекта «Драгоценное наследие», стал видео-клип, снятый на территории Краснокутского района Саратовской области в селе Логиновка. В Церкви Казанской иконы Божией Матери, ансамбль народной музыки «Балаган» областной филармонии им. А. Шнитке исполнил духовный стих «На Иордане».

Следующим объектом стал каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Мокрое Петровского района Саратовской области.

Храм был построен тщанием прихожан и освящён в 1818 году. При нём имелись дома для священника и псаломщика, к приходу были приписаны соседние деревни Яруга с земским училищем, Тарумовка с церковной школой грамоты и Бергеновка.

Первоначально храм был четырехкупольным. В советский период храм пришёл в заброшенное состояние, полностью отсутствуют внутреннее убранство и крыша, сохранился лишь внешний облик.

В Мокром родился почитаемый старец иеромонах Нил (Николай Позднев), клирик петровского Казанского храма в 1940-е – 1950-е годы.

Очень печально, что в истории нашей страны была такая страница, когда уничтожалось всё что связано с религией. И от многих храмов не осталось даже стен, в частности в Петровске от десяти действующих осталось лишь два.

Перед нами замечательное, величественное сооружение, к сожалению, дошедшее до нашего времени в таком виде. Хочется пожелать скорейшего сохранения объекта, его консервации, для будущих поколений россиян.

Цикл видео-работ выйдет в свет в конце календарного года. Команда БФ «Хранители» благодарит за помощь в организации культурного субботника, экскурсии администрацию Петровского муниципального района, а также всех волонтёров культуры кто заботится о памятнике архитектуры.

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