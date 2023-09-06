Энгельсский экопункт «Вторматик» составил рейтинг популярного летом вторсырья

Фото: Ситиматик

Сотрудники пункта приема вторсырья «Вторматик» в Энгельсе подвели итоги работы за прошедшее лето. За это время концепцию осознанного потребления поддержали почти 2,5 тыс. человек, которые сдали 12,7 тонны ВМР на переработку.

Благодаря удобному режиму работы экопункта горожане активно приносили вторсырье не только по выходным, но и в будние дни. Лидером по объему среди всех сданных фракций и самой массовой стала макулатура (бумага и картон) - более 5,8 тонны.

Следом за ней идут стекло и ПЭТ-бутылки, общий вес которых превысил 4,8 тонны. Кроме того, местные жители стали чаще приносить на переработку текстиль, канистры и флаконы из ПНД, а также ПП ящики.

Напомним, пункт приёма вторсырья у населения за денежное вознаграждение «Вторматик» находится в Энгельсе, на ул. Красноярская, 2. С перечнем принимаемых видов перерабатываемых отходов, правилами их приема и стоимостью можно ознакомиться в самом пункте, в официальном сообществе (https://vk.com/vtormatik) или на сайте https://vtormatik.ru/sar. А также напоминаем, про акцию, которая проводится во «Вторматике»: все, кто принесет вторсырья больше, чем на 50 рублей, получают ценный подарок.