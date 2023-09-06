В Энгельсе продолжается работа по ремонту и обустройству тротуаров

В рамках проведенных аукционных процедур, образовалась экономия, которая позволит дополнительно привести в порядок еще четыре тротуара общей протяженностью 1,7 км

В Энгельсе продолжается ремонт и обустройство тротуаров. Благодаря инициативе Губернатора Романа Викторовича Бусаргина эта программа стартовала в прошлом году и продолжается в нынешнем. На 2023 год было выделено из областного бюджета 30 млн рублей.

Сегодня вместе с подрядчиком проехал по пяти адресам, где ведутся работы. Осмотрели тротуары по ул. Халтурина, ул. Волоха, пл. Свободы, ул. Полтавской, ул. Краснознаменной. Разная степень готовности, есть недочеты, с которыми подрядчик согласился — будет устранять.

Кроме того, в рамках проведенных аукционных процедур, образовалась экономия, которая позволит дополнительно привести в порядок еще четыре тротуара общей протяженностью 1,7 км по следующим адресам:

• ул. Марины Расковой (от ул. Колотилова до ул. 148 Черниговской дивизии)

• пр. Ф.Энгельса (от дома №1 до дома №1а)

• ул. Колотилова (от дома №50 до дома №80)

• ул. Халтурина (от дома №23 до дома №27)

Срок гарантии на работы также определен контрактом, он составит четыре года с момента приемки работ.